Глава района на Алтае подал в отставку после служебной проверки

ТАСС, 21 октября. Глава Турокчакского района Республики Алтай Виктор Осипов, в отношении администрации которого проводилась служебная проверка, подал в отставку, говорится в опубликованном в четверг постановлении районного совета депутатов, который должен утвердить решение. Ранее глава региона Олег Хорохордин раскритиковал работу Осипова и его команды из-за затягивания строительства очистных сооружений на берегу Телецкого озера, предусмотренного программой сохранения уникального водоема.

"Созвать 31-ю внеочередную сессию <...> с повесткой: о досрочном прекращении полномочий главы муниципального образования "Турокчакского района" В. В. Осипова", - говорится в постановлении совета депутатов.

Первоначально строительство объектов инфраструктуры, которые помогут снизить негативное воздействие на Телецкое озеро, было составной частью нацпроекта "Экология". С 2021 года работы выполняются в рамках государственной программы Республики Алтай "Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса". Проект предполагает строительство водопроводных сетей и скважин, канализационных очистных сооружений в селах Артыбаш и Иогач Турочакского района, расположенных на северном берегу озера, а также станции очистки нефтесодержащих вод в селе Иогач. Ранее Хорохордин заявлял, что отставание по срокам строительства этих объектов наблюдается еще с 2019 года, отметив, что глава района не способен организовать работу и распорядившись провести служебную проверку работы его администрации.

В марте 2021 года во время рабочей поездки в регион премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о повторном выделении средств на эти цели в связи с тем, что ранее выделенные 250 млрд рублей не освоили и вернули.

Телецкое озеро входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, это уникальный горный водоем, второй по объему в России естественный резервуар питьевой воды, уступающий лишь Байкалу. Протяженность озера составляет около 80 км.