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Замглавы МИД России обсудил с послом Индии проблему контроля над вооружениями

Сергей Рябков и Бала Венкатеш Варма также затронули тематику нераспространения оружия массового уничтожения

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма в четверг обсудили проблематику международной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ по итогам состоявшейся встречи.

"В ходе беседы углубленно рассмотрен широкий круг вопросов международной безопасности с упором на тематику контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ [оружия массового уничтожения]", - отметили в дипведомстве.

Кроме того, на встрече стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Теги
ИндияРоссияРябков, Сергей Алексеевич
Замглавы МИД РФ обсудил с послом Сирии работу конституционного комитета
В министерстве указали, что на встрече стороны затронули ряд актуальных вопросов, стоящих на повестке постоянной российско-сирийской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству
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