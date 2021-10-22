Замглавы МИД России обсудил с послом Индии проблему контроля над вооружениями

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков и посол Индии в РФ Бала Венкатеш Варма в четверг обсудили проблематику международной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ по итогам состоявшейся встречи.

"В ходе беседы углубленно рассмотрен широкий круг вопросов международной безопасности с упором на тематику контроля над вооружениями и нераспространения ОМУ [оружия массового уничтожения]", - отметили в дипведомстве.

Кроме того, на встрече стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.