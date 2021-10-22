Глава Северной Осетии назначил руководителей пяти министерств

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 октября. /ТАСС/. Глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло подписал указы о назначении ряда министров республики и врио руководителя одного из министерств. Соответствующие документы опубликованы в пятницу на официальном портале главы и правительства субъекта.

Так, врио министра экономического развития РСО - Алания Заур Кучиев возглавил министерство. "Назначить Кучиева Заура Агубеевича министром экономического развития Республики Северная Осетия - Алания. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания", - говорится в одном из документов.

Еще одним указом глава субъекта возложил временное исполнение обязанностей министра природных ресурсов и экологии на Виталия Кокоева. Министром государственного имущества и земельных отношений республики назначен Руслан Тедеев.

На должность министра физической культуры и спорта Республики Северная Осетия - Алания назначен Сослан Кочиев, на должность министра сельского хозяйства - Казбек Вазиев. А министром жилищно-коммунального хозяйства, топлива и энергетики региона стал Майран Тамаев.

О выборах и назначениях

Ранее Меняйло подписал указы о назначении заместителей председателя правительства республики. Так, согласно одному из указов, зампредом кабмина - полномочным представителем Северной Осетии при президенте РФ назначен Алан Ужегов, с 2021 года по настоящее время занимавший должность врио первого зампреда правительства субъекта. Еще одним указом Эльбрус Бокоев, занимавший ранее должность врио министра природных ресурсов и экологии субъекта, назначен на должность зампредседателя кабмина. Ахсарбек Фадзаев освобожден от временного исполнения обязанностей заместителя председателя правительства.

Глава субъекта также назначил заместителем председателя правительства республики Ирбека Томаева, который был врио зампреда регионального кабмина. Еще двумя указами Меняйло назначил первым заместителем председателя правительства Мурата Агузарова, который до настоящего времени был врио первого вице-премьера. Кроме того, зампредом правительства назначена Лариса Туганова, также занимавшая до этого должность врио зампреда кабмина.

В сентябре депутаты регионального парламента избрали на должность главы региона Сергея Меняйло. Президент РФ Владимир Путин принял 9 апреля отставку главы Северной Осетии Вячеслава Битарова и назначил врио главы Меняйло, освободив его от должности полпреда в Сибирском федеральном округе.