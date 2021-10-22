Россия и Казахстан утвердили проекты итоговых документов по демаркации границы

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Представители России и Казахстана на 113-м заседании совместной российско-казахстанской демаркационной комиссии утвердили проекты итоговых документов демаркации отдельных участков границы. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении МИД РФ.

"18-22 октября в Москве состоялось 113-е заседание совместной российско-казахстанской демаркационной комиссии. Стороны утвердили проекты итоговых документов демаркации на отдельные участки российско-казахстанской государственной границы, обсудили комплекс вопросов, связанных с обозначением линии государственной границы на ее различных участках, а также продолжили составление планов работ на предстоящий год", - указали в дипведомстве.

В МИД РФ добавили, что следующее заседание комиссии состоится в ноябре 2021 года на территории Республики Казахстан.

Совместная комиссия по демаркации российско-казахстанской государственной границы начала работу в июле 2007 года. В мае 2009 года стороны приступили к установке пограничных знаков на границе. Процесс демаркации совместной государственной границы продолжается. Госграница между РФ и Казахстаном составляет порядка 7,5 тыс. км.