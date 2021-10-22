Назначены новые главы трех территориальных органов МВД

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Новые руководители МВД назначены в Карачаево-Черкесии, Костромской области и Калининграде, в пятницу они были представлены личному составу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

"Сегодня заместитель министра внутренних дел РФ генерал-полковник полиции Аркадий Гостев в режиме видео-конференц-связи представил личному составу трех территориальных органов МВД России новых руководителей. Указом президента РФ министром внутренних дел по Карачаево-Черкесской Республике назначен полковник полиции Олег Мальцев, начальником УМВД России по Костромской области - полковник полиции Александр Арапов, начальником УМВД России по Калининградской области - генерал-майор полиции Александр Сокрутенко", - сказали в пресс-центре.

В МВД добавили, что замминистра отметил значительный практический и управленческий опыт вновь назначенных руководителей. "Все они хорошо знают специфику деятельности оперативных подразделений, алгоритмы как внутриведомственного, так и межведомственного взаимодействия на региональном уровне, что поможет им в кратчайший срок в изучении, оценке обстановки на вверенных участках, в определении приоритетов", - процитировали его в ведомстве.

Кроме того, Гостев обозначил новым руководителям ряд задач, на решении которых необходимо сосредоточить основные усилия в регионах, и пожелал им удачи в этом.