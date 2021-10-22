Захарова: новое руководство Афганистана предпринимает усилия для улучшения жизни людей

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Новые власти Афганистана предпринимают усилия для улучшения качества жизни населения. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Новым руководством Афганистана предпринимаются усилия по повышению качества жизни населения. Ведется работа по улучшению системы электроснабжения в некоторых провинциях. Всемирная организация здравоохранения получила от талибских властей (движение "Талибан" запрещено в РФ) разрешение на проведение вакцинации от полиомиелита. Объявлено о намерении в скором времени разрешить девочкам посещать средние школы по всей стране", - сказала она, комментируя текущую ситуацию в Афганистане.

По ее словам, РФ продолжает внимательно следить за ситуацией в этой стране, где сохраняется напряженная гуманитарная обстановка. "МВФ опубликовал прогноз, в котором ожидается сокращение ВВП Афганистана в нынешнем году на 30% из-за комплексных экономических проблем государства, - отметила дипломат. - На фоне коллективного призыва стран - участниц московского формата консультаций по Афганистану (по итогам его очередного заседания 20 октября) к проведению международной донорской конференции по Афганистану под эгидой ООН обратили внимание на обращение председателя Генассамблеи ООН Абдуллы Шахида к международному сообществу оказать гуманитарную помощь Афганистану в целях предотвращения дальнейшего ухудшения социально-экономической обстановки в стране".

Талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент исламской республики Ашраф Гани покинул страну, а радикалы без боя вошли в Кабул. 6 сентября движение заявило об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября объявило состав временного кабинета министров, легитимность которого пока не признала ни одна страна.