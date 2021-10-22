Глава МИД России обсудил с замгенсека ООН ситуацию в Афганистане и Сирии

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу в ходе встречи с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом обсудил ситуацию, складывающуюся в Афганистане и Сирии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы международной гуманитарной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане, Сирии, Йемене, Эфиопии, Венесуэле и на Украине", - говорится в сообщении. - Отмечалась важность оказания помощи всем нуждающимся без предварительных политических условий в строгом соответствии с руководящими принципами гуманитарного содействия, зафиксированными в резолюции 46/182 ГА ООН".

В дипведомстве также отметили, что на встрече "был подтвержден настрой на продолжение и развитие взаимодействия со специализированными агентствами ООН в интересах эффективного решения насущных гуманитарных задач, поддержания стабильности и безопасности в различных регионах мира".