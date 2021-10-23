Захарова заявила, что действия Приштины не повлияют на правовой статус дипломатов РФ

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Высылка двух российских дипломатов из непризнанного Косова не влечет за собой последствий для их правового статуса. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, размещенном в субботу на сайте дипведомства.

"Исходим из того, что данный выпад администрации в Приштине не влечет за собой последствий для правового статуса упомянутых российских дипсотрудников", - указано в заявлении.

По словам Захаровой, высланные дипломаты не имеют отношения к структурам самопровозглашенного государства, так как аккредитованы при Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК).

Россия также призывает МООНК и силы международной миссии под эгидой НАТО в Косове (KFOR) обеспечить безопасные условия для работы сотрудников Канцелярии посольства РФ в Приштине. Захарова добавила, что Россия ожидает от администрации ООН соответствующие письменные гарантии.

"Рассчитываем, что вызывающее поведение косовских деятелей получит должную критическую квалификацию со стороны партнеров по урегулированию", - указала дипломат.

В пятницу президент непризнанного Косова Вьоса Османи объявила персоной нон грата двух российских дипломатов из Канцелярии посольства России в Сербии в Приштине. По словам Османи, деятельность российских дипломатов якобы "негативно повлияла на национальную безопасность и конституционный порядок" самопровозглашенного образования.