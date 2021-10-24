Путин рассказал Беннету, решившему отдохнуть с семьей в Сочи, о горных тропах и медведях

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поддержал решение премьер-министра Израиля Нафтали Беннета отдохнуть с семьей на горных курортах Сочи, рассказав, что в теплое время года там "горные тропы видно, медведи бегают".

Путин и Беннет 22 октября в сочинской резиденции "Бочаров ручей" поводили переговоры. Глава российского государства встретил своего гостя на крыльце, беседу они начали еще по пути в зал переговоров.

Они задержались в дверях, продолжая разговор в течение еще примерно пары минут. Переводчиком между ними выступил министр строительства Израиля Зеэв Элькин.

Кадры беседы, вошедшие в выпуск воскресной передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", опубликованы в Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева.

"Первое решение, которое я принял, когда увидел это, - в следующий раз приехать сюда с женой и с детьми", - поделился Беннет.

"Абсолютно правильно, - поддержал его решение Путин. - Здесь очень хорошо, наверху очень хорошо, предгорье, где проводились соревнования олимпийские в лыжной части".

"Можно хорошо путешествовать? Есть маршруты?" - продолжал интересоваться израильский премьер.

"Все есть: и летом, и зимой. Современный курорт, он именно современный, новый. Вам там понравится: горные тропы видно, медведи бегают", - рассказал своему гостю Путин.

Затем лидеры двух стран вошли в зал, где после краткой церемонии фотографирования началась протокольная часть переговоров. Израильский премьер находился в Сочи с официальным визитом по приглашению главы российского государства.