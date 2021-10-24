Путин назвал свои переговоры с Беннетом содержательными и продуктивными

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин оценил свою встречу с премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом 22 октября как содержательную и продуктивную.

"Была очень содержательная, такая, продуктивная встреча", - сказал российский лидер по итогам переговоров, провожая своего израильского коллегу. Соответствующие видеокадры были показаны в воскресенье в эфире телеканала "Россия-1" в передаче "Москва. Кремль. Путин".

Ранее сообщалось, что переговоры Путина и Беннета в Сочи, ставшие их первой очной встречей, продолжались около 5,5 часа. Сам Беннет в тот же день назвал встречу с Путиным великолепной, а состоявшиеся переговоры глубокими и содержательными. Изначально планировалось, что премьер вернется в Израиль 22 октября, но встреча длилась существенно дольше намеченного, и поэтому было принято решение, что израильская делегация останется в России до вечера субботы, сообщила в тот день канцелярия главы израильского кабмина. В соответствии с еврейской традицией в шаббат с заката в пятницу до вечера субботы запрещена работа, поэтому нельзя пользоваться транспортом, в частности летать на самолетах.