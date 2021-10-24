Посол РФ: нерешенность косовской проблемы связана с нарушением резолюции СБ ООН 1244

БЕЛГРАД, 24 октября. /ТАСС/. Нерешенность проблемы Косова, как и других проблем на территории бывшей Югославии, например, в Боснии и Герцеговине, связана с нарушением резолюций СБ ООН. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко в честь Дня ООН. Обращение дипломата распространила в воскресенье пресс-служба российского посольства.

"Повторю еще раз: Устав ООН - основополагающий документ, и его нарушения, в данном случае я обращаюсь к опыту участия в урегулировании кризиса в бывшей Югославии, различных сегментов этого кризиса, и все проблемы, которые остаются до сих пор, а регион неспокоен, связаны, поверьте, только с одним - с грубым нарушением Устава ООН и тех резолюций, которые принял СБ ООН на основе Устава ООН, в рамках международного права. Применительно к Косову это резолюция 1244, нерешенность косовской проблемы связана всецело с нарушением этой резолюции, а значит, международного права. Все проблемы, которые существуют в Боснии и Герцеговине, также связаны с нарушением соответствующих резолюций СБ ООН и международного права. Ответ на вопрос, как добиться справедливого урегулирования, очень прост: надо действовать по правилам, не искусственно определенным и навязанным узкой группой государств, а справедливым, основополагающим правилам, а наши правила - это Устав ООН", - заявил российский посол.

Ситуация в Косове и Метохии дважды резко обострилась осенью из-за агрессивных действий приштинской власти, задействовавшей спецназ полиции непризнанного образования. В результате последнего витка напряжения несколько десятков сербов пострадали, один получил тяжелое огнестрельное ранение. Как заявил 15 октября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности всемирной организации, обстановка в северных районах автономного края Косово за последний месяц заметно ухудшилась и вызывает серьезную озабоченность.

День Организации Объединенных Наций учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 31 октября 1947 года и проводится ежегодно с 1948 года. Дата празднования 24 октября выбрана не случайно - именно в этот день в 1945 году вступил в силу Устав ООН. В 1971 году Генассамблея рекомендовала странам, входящим в ООН, отмечать его на государственном уровне.