Зампостпреда России при ООН заявила, что Москва продолжит помогать Бамако

ООН, 25 октября. /ТАСС/. Россия будет помогать Мали в тех областях, где это возможно, делая это без предвзятого отношения и менторского тона. Об этом заявила заместитель постоянного представителя РФ при ООН Анна Евстигнеева, принимающая участие в поездке делегации Совета Безопасности всемирной организации в Западную Африку. Ее слова распространило в воскресенье постоянное представительство РФ при ООН.

"Между Россией и Мали существуют долгие двусторонние отношения. Мы сотрудничаем во многих областях. Мы продолжим помогать там, где можем, без какого-либо предвзятого отношения или менторского тона. Готовы честно сотрудничать со всеми партнерами", - сказала она по итогам встреч в Мали в составе делегации Совбеза.

Евстигнеева также отметила, что в стабилизации ситуации в стране значительную роль играет миссия ООН - МИНУСМА. "Однако нужны более интенсивные и глубокие консультации с властями Мали, чтобы повысить эффективность поддержки со стороны ООН", - добавила дипломат.

"Россия считает, что планы правительства Мали провести национальный диалог для поиска политического консенсуса о будущем страны необходимо уважать, - указала Евстигнеева. - Такой подход позволит избежать ошибок прошлого, в том числе дестабилизации обстановки после выборов".

Делегация Совета Безопасности ООН, в которую вошла Евстигнеева, посетила Мали, где встретилась с представителями властей страны, в том числе с президентом переходного периода Ассими Гоитой, а также подписантами соглашений о национальном примирении.

Ситуация вокруг Мали

Африканская республика за последние два года пережила два военных переворота. В ходе первого, совершенного 18 августа 2020 года, от власти был отстранен глава государства Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных назначила временным президентом Ба Ндао. Однако в мае текущего года он был смещен той же группой, а ему на смену, в соответствии с постановлением Конституционного суда, пришел вице-президент Гоита. Новое руководство подтвердило взятые на себя в сентябре 2020 года властями страны обязательства провести президентские и парламентские выборы в феврале 2022 года.

Однако в сентябре временный премьер-министр Чогель Кокалла Маига объявил, что процесс волеизъявления может быть перенесен на более поздний срок. Он подчеркнул, что решение по данному вопросу примет созываемая в конце октября Национальная учредительная ассамблея, которая должна завершить свою работу 26 декабря текущего года.

Россия высказала поддержку новому правительству страны. Как сообщил ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, власти Мали обратились за помощью в борьбе с терроризмом к российской частной военной компании. На этом фоне ряд западных стран, прежде всего Франция, стали обвинять Россию в утверждении своего влияния в Западной Африке с помощью "наемников", якобы связанных с государством.