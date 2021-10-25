Секретарь СНБО Украины выступил за жесткую президентскую республику в стране

КИЕВ, 25 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил за жесткую президентскую республику в стране.

"Если вы хотите [знать] мое личное мнение, я могу сказать - я за жесткую президентскую республику. Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее", - сказал он в интервью агентству РБК-Украина, опубликованном в понедельник.

При этом Данилов отметил, что на Украине избирают президента всенародно, но по конституции в стране парламентско-президентская республика. Поэтому, по мнению секретаря СНБО, в парламентско-президентской республике президента нужно избирать в парламенте и "поставить точку в этом вопросе".

"Могут быть парламентско-президентские республики? Да, они могут существовать, но в условиях, когда есть уже устоявшаяся демократия, которая имеет свои корни, для этого должны пройти века", - считает Данилов.