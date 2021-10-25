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Россия примет участие во встрече в Тегеране глав МИД соседей Афганистана

Спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов сообщил, что РФ хотя и не является де-факто соседом, но воспринимается как страна важная, поэтому приглашена

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Россия будет принимать участие в министерской встрече стран - соседей Афганистана в Тегеране 27 октября. Об этом заявил в понедельник на онлайн-конференции спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Участие Россия обязательно в этой встрече стран-соседей примет, о модальностях и составе мы сообщим чуть позднее", - сказал он. - Россия хотя и не является де-факто соседом, но воспринимается как страна важная, поэтому приглашена".

Кабулов также добавил, что США не приглашены к участию. "Это трудно мне представить в любом случае", - отметил спецпредставитель.

Теги
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