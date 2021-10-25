Кабулов: контакты спецслужб РФ с талибами необходимы для обеспечения безопасности россиян

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Контакты российских спецслужб с представителями движения "Талибан" (запрещено в РФ) обусловлены вопросами безопасности россиян и посольства в Афганистане. Об этом заявил в понедельник на онлайн-конференции спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Такие контакты [спецслужб с талибами] есть, и они абсолютно обоснованы и необходимы. Это касается безопасности нашего посольства, наших граждан, которые проживают в Афганистане ", - сказал он.

"Их не так уж и много, но вполне достаточно, поэтому нам надо заботиться о наших учреждениях и гражданах", - добавил Кабулов.

Дипломат подчеркнул, что все граждане России, которые захотят покинуть Афганистан, будут вывезены.

Талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной нынешнего года о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент исламской республики Ашраф Гани покинул страну, а радикалы без боя вошли в Кабул. 6 сентября движение сообщило об установлении контроля над всей афганской территорией, а 7 сентября объявило состав временного кабинета министров, легитимность которого пока не признала ни одна страна.