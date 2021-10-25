Кабулов: Россия занимается вопросом возобновления работы генконсульства в Мазари-Шарифе

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Россия занимается вопросом возобновления работы российского генконсульства в Мазари-Шарифе в Афганистане. Об этом заявил в понедельник на онлайн-конференции спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Мы работаем над этим. Так бывает, эвакуируют состав. Официально генеральное консульство России в Мазари-Шарифе остается действующим, но из-за известной ситуации мы вынуждены были из соображений безопасности эвакуировать состав", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Кабулова, возобновление работы генконсульства - чисто технический вопрос, уже идет процесс межведомственного согласования МИД и другими заинтересованными ведомствами. "Возвращение туда потребует тщательной проверки всей территории со всех точек зрения, после чего будет приниматься решение по датам и времени", - отметил он.

Ранее Кабулов говорил, что ситуация в Мазари-Шарифе стабильная, что позволяет рассмотреть вопрос о возобновлении работы генконсульства. В июле дипломат сообщил ТАСС, что генконсульство РФ в Мазари-Шарифе приостановило работу из-за обострения обстановки на севере страны.