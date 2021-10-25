Песков: кураторство вице-премьеров над федеральными округами упрощает и ускоряет работу

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Закрепление за вице-премьерами РФ кураторства над конкретными федеральными округами позволяет упростить и ускорить взаимодействие глав регионов с ведомствами. Это отметил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока рано ждать, что что-то изменится в округах", - ответил он на вопрос, какие изменения произошли на местах с момента введения такого кураторства. Как подчеркнул представитель Кремля, нынешняя схема помогает главам регионов заниматься вопросами, которые требуют согласования с различными федеральными ведомствами, "упрощает, ускоряет эти процессы".

"Линейно ожидать каких-то конкретных результатов вряд ли можно, это в целом такая система, которая призвана просто ускорить взаимодействие глав регионов с федеральным ведомствами", - подчеркнул Песков.

О том, что вице-премьерам следует курировать федеральные округа, президент РФ Владимир Путин заявил во время прямой линии 30 июня. Позднее премьер-министр Михаил Мишустин закрепил за Дмитрием Чернышенко Центральный федеральный округ, за Викторией Абрамченко - Сибирский округ, за Татьяной Голиковой - Северо-Западный, за Юрием Борисовым - Уральский, за Маратом Хуснуллиным - Южный, за Дмитрием Чернышенко - Приволжский, за Александром Новаком - Северо-Кавказский. Юрий Трутнев остается куратором Дальнего Востока и Арктики. Решения о назначении ответственных принимались с учетом профессионального опыта, знаний и круга задач, которые вице-премьеры выполняют в правительстве, уточнял глава кабмина.