МИД РФ подготовил доклад о ситуации с героизацией нацизма и проявлениях неонацизма в мире

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России подготовило и опубликовало на своем сайте доклад о ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других практик, которые способствуют нагнетанию нетерпимости в современном мире.

"Собранные в нем факты подтверждают, что <...> [эти] негативные проявления принимают устойчивый характер. Все чаще становимся свидетелями циничных попыток ряда западных и восточноевропейских стран переписать историческую правду о событиях тех лет. Особенно заметно это проявилось в прошлом году, когда человечество, вместо того чтобы сообща отмечать 75-летие Победы во Второй мировой войне, оказалось втянуто в околоисторические баталии, направленные на ревизию страшных уроков той войны", - говорится в сообщении российского дипведомства.

В докладе на конкретных примерах описывается ситуация с попытками реабилитации и героизации нацизма в 41 стране, а также меры, принимающиеся для пресечения этих тенденций. "Самую серьезную озабоченность вызывает усиливающееся в отдельных странах - членах Европейского союза, США, Канаде и на Украине циничное обеление военных преступников и их пособников - тех, кто создавал и воплощал на практике теорию расового превосходства. <...> Усиливает тревогу в этом контексте то, что бездействие в отношении проявлений расизма и нетерпимости (в отношении определенных групп населения) оправдывается властями ссылками на якобы абсолютный характер права на свободу выражения мнения", - говорится в предисловии доклада.

В России в таких проявлениях видят вызов для международной безопасности и угрозу демократическим ценностям, отметили в МИД. "Рассчитываем, что упомянутые в нем негативные тенденции героизации нацизма будут осмыслены в фокусных странах, власти которых смогут принять меры по противодействию этим позорным и опасным явлениям. Неизменно считаем, что сегодня на международном уровне одной из важнейших задач в этой сфере остается объединение усилий стран в деле недопущения восстановления ложных "ценностей" превосходства или исключительности одной расы или нации, ее религии и культуры над другими народами и культурами", - подчеркнули в МИД.