Путин включил своего полпреда в СФО Серышева в состав Совбеза РФ

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин включил в состав Совета безопасности РФ своего полномочного представителя в Сибирском федеральном округе Анатолия Серышева. Соответствующий указ опубликован в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Внести в состав Совета безопасности Российской Федерации <...> изменение, включив в него в качестве члена Совета безопасности Российской Федерации Серышева А. А. - полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе", - говорится в сообщении.

Серышев был назначен полномочным представителем президента в Сибирском федеральном округе 12 октября. Согласно российскому законодательству, все полпреды президента в регионах входят в состав Совбеза РФ.