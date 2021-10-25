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Володин сообщил, что 16 ноября в Думе выступит Краснов

Правчас с вице-премьером Татьяной Голиковой перенесен на декабрь

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Совет Думы принял решение перенести правительственный час с участием вице-премьера Татьяны Голиковой на декабрь 2021 года. Об этом журналистам сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы в понедельник.

"Согласно поручению президента, Татьяна Голикова как курирующий вице-премьер должна до 30 ноября подготовить доклад по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Чтобы у депутатов была возможность заслушать результаты реализации поручения главы государства, правительственный час с участием Голиковой перенесен на декабрь", - отметил Володин.

Ранее в четверг глава думского комитета по контролю Олег Морозов сообщал, что правительственный час с участием Голиковой запланирован в Госдуме на 16 ноября.

По словам Володина, Совет Думы решил, что на пленарном заседании 16 ноября перед депутатами выступит генеральный прокурор Игорь Краснов. "Решение о приглашении генерального прокурора принято в связи с обращениями депутатов", - отметил Володин.

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Володин, Вячеслав ВикторовичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияКраснов, Игорь Викторович
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