{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров прибыл в Тромсё

В Норвегии глава МИД РФ примет участие в сессии Совета Баренцева/Евро-Арктического региона

ТРОМСЁ /Норвегия/, 25 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эти минуты прибыл в норвежский город Тромсё, где на следующий день примет участие в министерской сессии Совета Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР).

Как передает корреспондент ТАСС, российская делегация прибыла в понедельник вечером в международный аэропорт Тромсё.

В этот же день намечены переговоры Лаврова с норвежской коллегой Анникен Хюитфельдт, которая была назначена главой МИД королевства 14 октября этого года.

Совет Баренцева/Евро-Арктического региона был создан в качестве межправительственной организации в соответствии с декларацией, подписанной в 1993 году в Киркенесе (Норвегия) на конференции с участием глав МИД Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Исландии, России и представителей Европейской комиссии.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичНорвегияРоссия
Лавров предложил начать диалог между главами Минобороны России и Норвегии
Читать полностью