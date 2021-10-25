Лавров прибыл в Тромсё

ТРОМСЁ /Норвегия/, 25 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эти минуты прибыл в норвежский город Тромсё, где на следующий день примет участие в министерской сессии Совета Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР).

Как передает корреспондент ТАСС, российская делегация прибыла в понедельник вечером в международный аэропорт Тромсё.

В этот же день намечены переговоры Лаврова с норвежской коллегой Анникен Хюитфельдт, которая была назначена главой МИД королевства 14 октября этого года.

Совет Баренцева/Евро-Арктического региона был создан в качестве межправительственной организации в соответствии с декларацией, подписанной в 1993 году в Киркенесе (Норвегия) на конференции с участием глав МИД Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, Исландии, России и представителей Европейской комиссии.