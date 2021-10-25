Оверчук возглавит делегацию России на конференции по климату в Глазго

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Вице-премьер России Алексей Оверчук возглавит российскую делегацию на конференции по климату в Глазго в ноябре, следует из распоряжения правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Первым заместителем руководителя делегации назначен спецпредставитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев. Глава Минприроды Александр Козлов, глава Минэкономразвития Максим Решетников и глава Росгидромета Игорь Шумаков назначены заместителями руководителя делегации.

В состав делегации также вошли замглавы Минприроды Сергей Аноприенко, заместители министра экономического развития Дмитрий Вольвач, Владимир Ильичев и Илья Торосов, замглавы Минэнерго Павел Сорокин, заместитель министра финансов Алексей Сазанов, замглавы Минпромторга Алексей Ученов, спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс, глава Росатома Алексей Лихачев, замглавы Рослесхоза Александр Панфилов, заместитель директора департамента международных организаций МИД РФ Сергей Кононученко, начальник департамента МИД РФ Владимир Усков и заместитель директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Антон Цветов.

26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-26) начнется в Глазго 1 ноября с переговоров лидеров стран - участниц конвенции. Спецпредставитель президента РФ по климату Руслан Эдельгериев сообщал, что в рамках этого мероприятия у него состоится встреча со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри.