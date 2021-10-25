Лавров и глава МИД Норвегии возложили цветы к памятнику советским воинам в Тромсё

ТРОМСЁ /Норвегия/, 25 октября. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров совместно с министром иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику советским воинам на кладбище города Тромсё.

Министры возложили венки в память о советских солдатах, погибших в Норвегии в годы Второй мировой войны.

Как отметила позднее Хюитфельдт, открывая двусторонние переговоры с Лавровым, "многие норвежцы хранят память о Второй мировой войне". "В том числе мой родной дед со стороны отца, он сидел в концлагере вместе со многими советскими солдатами и до конца жизни хранил об этом память", - добавила глава МИД Норвегии. Она также продемонстрировала семейную реликвию - шкатулку, хранившуюся у ее деда с тех времен. "До конца своей жизни он мог цитировать русские стихи", - сказала Хюитфельдт.

Лавров поблагодарил министра за то, "как бережно норвежский народ, норвежское правительство хранит память о том подвиге, когда Красная армия освободила северную Норвегию".