Посол РФ: диалог по стратстабильности между РФ и США развивается в правильном направлении

ВАШИНГТОН, 25 октября. /ТАСС/. Диалог по стратегической стабильности между РФ и США развивается в правильном направлении, носит профессиональный и предметный характер. Об этом заявил в понедельник посол России в США Анатолий Антонов, выступая на ежегодном заседании Международного консультационного совета Центра изучения проблем нераспространения имени Джеймса Мартина при Миддлберийском институте международных исследований в Монтерее (штат Калифорния).

"30 сентября в Женеве прошел второй раунд консультаций межведомственных делегаций под руководством заместителей глав внешнеполитических ведомств. Разговор развивается в правильном направлении, носит профессиональный и предметный характер", - отметил он. "Уже сегодня можно говорить о таком важном результате, как определение цели стратдиалога. Две стороны согласились о том, что в его основе будет определение параметров режима контроля над вооружениями в развитие действующего ДСНВ", - добавил Антонов. Его слова приводятся на странице в Facebook российской дипмиссии.

"Уже сегодня можно говорить о таком важном результате, как определение цели стратдиалога. Две стороны согласились о том, что в его основе будет определение параметров режима контроля над вооружениями в развитие действующего ДСНВ", - отметил посол.

По словам Антонова, делегациям удалось решить в том числе организационные вопросы. "Созданы две рабочие группы для обсуждения общих подходов к инструментам перспективного контроля над вооружениями, рамок и целей будущего режима", - сообщил он. "Стороны условились также заняться конкретными видами и классами вооружений, технологиями и действиями, оказывающими влияние на стратегическую стабильность", - добавил российский дипломат.

Антонов обратил особое внимание на то, что в этом контексте "предполагается не только обсуждение конкретных видов и классов ядерных и неядерных вооружений, способных решать стратегические задачи, но и действий сторон, которые имеют "стратегический эффект". "Как мы понимаем, такой подход дает возможность выйти двум делегациям на пакет договоренностей и пониманий, которые могут иметь различный статус и включать меры как в области контроля над вооружениями, так и в сфере снижения рисков", - пояснил посол.

Москва готова к обсуждению любых вопросов

Он подчеркнул, что, с точки зрения российской стороны, ни в рабочих группах, ни на пленарных заседаниях в целом не должны выдвигаться какие-либо "предусловия" для обсуждения тех или иных тем. "Российская сторона готова обсуждать любые вопросы из сферы национальной безопасности и стратегической стабильности", - подчеркнул он. Он выразил надежду на то, что американская сторона не станет игнорировать приоритеты России и вопросы, вызывающие озабоченность Москвы.

"Две великие ядерные державы - Россия и США - должны бережно относиться к двусторонним отношениям. От нас во многом зависит стратегическая стабильность в мире. Неслучайно, что не только Москву и Вашингтон, но и столицы других государств волнует накопившийся в последние годы ворох проблем и раздражителей в двусторонних делах", - заявил Антонов.

Москва в диалоге с Вашингтоном намерена поднять вопросы, касающиеся взаимосвязи между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями.

"Мы последовательны в своих подходах к стратегической стабильности - вас не удивят наши планы поднять вопросы взаимосвязи между СНВ и стратегическими оборонительными вооружениями, - отметил он. - Хотели бы достичь более четкого понимания между нашими делегациями и странами по данному поводу. Для нас это важнейшая проблема в контексте следующего соглашения, которое придет на смену ДСНВ".

"Достижение осязаемого результата станет мощным сигналом мировому сообществу о приверженности России и США поддержанию международного мира и безопасности. Кроме того, потенциальный результат, несомненно, позитивно скажется на стабильности Договора о нераспространении ядерного оружия", - подчеркнул он.

Антонов также отметил "важность использования переговорного опыта ДСНВ". "Одиннадцать лет назад наши отношения были также непростыми, однако мы сумели выделить главное и сосредоточиться на ключевых проблемах, выйти на единый знаменатель и в итоге создать договор, который даже наши критики называли "золотым стандартом" в области контроля над вооружениями", - добавил посол.

Россия и США подписали СНВ-3 в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. В феврале текущего года Москва и Вашингтон продлили договор на максимально возможные пять лет.

Диалог по стратстабильности между РФ и США развивается в правильном направлении, носит профессиональный и предметный характер, заявил посол России. Условием обсуждения РФ и США тактического ядерного оружия является вывод таких американских систем из Европы, заявил Антонов.

"Обязательное предварительное условие для обсуждения НСЯО [нестратегического ядерного оружия] - вывод из Европы американских боезарядов данного класса на национальную территорию. А также - ликвидация инфраструктуры по хранению и обслуживанию указанных вооружений, прекращение практики "совместных ядерных миссий" в рамках НАТО", - отметил дипломат.

Он подтвердил, что "по ключевым проблемам стратегической повестки" между Россией и США "сохраняются существенные различия". "Например, американская сторона настаивает на расширении нынешнего режима контроля над вооружениями, базирующегося на Договоре о СНВ. Стремится охватить все виды ядерного оружия. Наши американские коллеги относят сюда любые развернутые и неразвернутые ядерные боезаряды на носителях как межконтинентальной, так и иной дальности. При этом в Вашингтоне не скрывают, что приоритетом в плане ограничения является наше нестратегическое ядерное оружие и новейшие стратегические вооружения", - уточнил посол. По его словам, Россия в этом отношении занимает последовательную обозначенную позицию.

"Что касается наших новейших страткомплексов, то некоторые уже поставлены или будут поставлены в засчет по ДСНВ. При этом мы не отказываемся от обсуждения роли и места прочих стратсистем в будущих режимах контроля над вооружениями", - подчеркнул Антонов.

РФ выступает за предотвращение размещения ракет средней и меньшей дальности в любой части земного шара, гонки таких вооружений.

"Непростой разговор предстоит по РСМД. Нас не удовлетворяет нынешнее положение дел в этой области, и мы хотим понять, что нам нужно сделать вместе для того, чтобы не допустить гонку таких вооружений и предотвратить их размещение в любой части земного шара", - отметил он.

Российская сторона предлагает США обсуждать в ходе стратегического диалога в том числе гиперзвуковые и другие высокоточные неядерные вооружения, включая беспилотные системы.

"Думаю, было бы важно поговорить по гиперзвуковым и другим высокоточным неядерным средствам, в том числе беспилотным системам, с акцентом на те, которые способны решать стратегические задачи", - сказал он.

"Кроме того, хотели бы рассмотреть количественные и качественные аспекты соотношения сил двух стран и их союзников в области как ядерных, так и обычных вооружений. В том числе особенности их развертывания, оказывающие влияние на стратегический баланс. А также ситуации, чреватые угрозой вооруженных конфликтов между нашими странами, и возможные пути их предотвращения", - отметил российский дипломат.

По его словам, российских подход в этой сфере "абсолютно прагматичен". "Мы предлагаем сфокусироваться на наиболее опасных с точки зрения "подрыва" баланса сил вооружениях. А именно - на системах доставки, способных в первом ударе поразить цели на национальной территории другой стороны, а также на развернутых боезарядах", - пояснил он.