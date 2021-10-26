Лавров обсудит в Норвегии укрепление связей в Совете Баренцева/Евро-Арктического региона

ТРОМСЁ /Норвегия/, 26 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник примет участие в 18-й министерской сессии Совета Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР), где стороны обсудят пути дальнейшего укрепления регионального сотрудничества и ключевые направления работы объединения.

Сессия проводится раз в два года, сейчас она пройдет в норвежском городе Тромсё, куда глава МИД РФ прибыл накануне вечером. Норвегия, как отмечал в июне генеральный консул королевства в Санкт-Петербурге Даг Малмер Халворсен, очень надеялась, что Лавров примет участие в нынешней встрече.

На Смоленской площади в преддверии мероприятия сообщили, что на этой сессии "предполагается подвести итоги двухлетнего председательства Норвегии, обсудить пути дальнейшего укрепления региональной кооперации в рамках Совета с упором на проектную деятельность".

Сессия, как ожидается, завершится принятием совместной декларации, в которой будут закреплены ключевые направления работы СБЕР в области экономического сотрудничества, транспорта и логистики, защиты окружающей среды, борьбы с климатическими изменениями, здравоохранения, сотрудничества по линии молодежи и коренных народов, а также совершенствования координации между северными региональными советами, добавили в российском дипведомстве.

Новый инструмент

В МИД РФ также отметили, что на встрече планируется утвердить уставной документ Баренцева финансового механизма, запуск которого намечен на 2022 год. Предполагается, что новый инструмент позволит выделять стартовый капитал для поддержки малобюджетных трансграничных проектов регионального значения.

Кроме того, намечено принятие обновленного Плана действий для Баренцева сотрудничества на период 2021-2025 годов в связи с изменением климата.

На встрече в соответствии с принципом ротации председательство в СБЕР сроком на два года перейдет от Норвегии к Финляндии, в Баренцевом региональном совете - от шведской провинции Вестерботтен к Ненецкому автономному округу (НАО). В МИД РФ отметили, что председательство НАО в региональном совете рассматривается в качестве важного этапа подготовки к национальному председательству России в СБЕР в 2023-2025 годов.

Центральная структура

Совет Баренцева/Евро-Арктического региона был учрежден по инициативе Норвегии на встрече глав МИД России, Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии, Швеции, а также представителя Европейской комиссии 11 января 1993 года в норвежском Киркенесе. Этому предшествовало подписание в Осло в марте 1992 года между Россией и Норвегией протокола о рабочей программе контактов и сотрудничества. 24 апреля того же года занимавший тогда пост министра иностранных дел Норвегии Торвальд Столтенберг - отец нынешнего генсека НАТО Йенса Столтенберга - ввел в политический лексикон понятие "Баренцев регион".

Как говорится в сообщении МИД РФ, за почти три десятилетия своего существования Совет утвердился в качестве центральной структуры многостороннего взаимодействия в Баренцевом регионе. Как отмечал ранее Лавров, СБЕР стал эффективной динамичной структурой межгосударственного взаимодействия, продвигающей в повседневном режиме объединительную повестку дня. Совет, по его словам, вносит существенный вклад в сохранение Севера Европы в качестве зоны стабильности и добрососедства.

Глава МИД РФ подчеркивал, что в регионе достигнут высокий уровень связей между соседями и сотрудничество эффективно развивается по всем основным направлениям. Кроме того, в условиях пандемии сотрудничество в области здравоохранения получило новый импульс. По его словам, в условиях непростой международной обстановки региональные форматы взаимодействия остаются важным каналом диалога России с североевропейскими партнерами, "своего рода "страховочной сеткой", удерживающей отношения на определенном уровне, несмотря на разногласия".

Как напомнили на Смоленской площади, одной из профильных задач СБЕР является содействие социально-экономическому развитию российских регионов - участников Баренцева сотрудничества (Архангельская и Мурманская области, Республика Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ). "В конкретном плане речь идет о формировании благоприятных условий для торговли и инвестиций, развитии устойчивых интеграционных связей, совершенствовании пограничной и таможенной инфраструктуры, создании новых транспортных магистралей", - подчеркнули в МИД РФ.

Это представляется особенно важным на фоне стремления России кратно увеличить грузопоток по Северному морскому пути.

На полях сессии

Помимо сессии совета, на полях мероприятия, как указали на Смоленской площади, запланирован и ряд двусторонних встреч. Так, по прибытии в Тромсё Лавров уже провел переговоры с норвежской коллегой Анникен Хюитфельдт, которая была назначена на пост главы МИД королевства порядка 10 дней назад. По итогам переговоров Лавров заявил, что обсудил с Хюитфельдт продолжение консультаций между Москвой и Осло по линии Минобороны и МИД.

Глава МИД РФ, отвечая на вопрос журналистов, отметил также, что отношения между Россией и НАТО не являются катастрофическими по причине их полного отсутствия. Стоит напомнить, что недавно обострение отношений России и НАТО произошло после решения альянса отозвать аккредитацию у восьми дипломатов российского постпредства. 18 октября глава МИД РФ объявил об ответных мерах Москвы на действия альянса.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затем подчеркивал, что НАТО - "это агрессивный блок", который считает Россию противником, и поэтому, по его словам, "ничего страшного не произойдет, если на фоне обострения агрессивности", РФ просто откажется от этих отношений. Вместе с тем Песков указывал, что "Россия всегда выступала за развитие отношений".

Эксперты в свою очередь не исключали, что, несмотря на нынешнее положение дел, Россия и НАТО могут в будущем начать поиск новых форматов взаимодействия, поскольку им необходимо поддерживать связь ради снижения рисков и издержек для обеих сторон.