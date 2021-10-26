Захарова: встреча глав МИД "нормандской четверки" должна привести к реальным результатам

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Возможная встреча глав МИД "нормандской четверки" (Россия, Германия, Украина, Франция) должна привести к реальному результату, но проводить ее ради отработки информационной кампании киевского режима не имеет смысла. Об этом заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live", отвечая на вопрос о возможном проведении встречи глав МИД стран "нормандской четверки".

"Встреча должна принести результат, конкретный эффект в виде достижения какого-то результата, договоренностей, практических мер, шагов, которые бы привели к улучшению ситуации, к возможности не полного, но по крайней мере продвижения по направлению к разрешению кризиса, - сказала она. - Встреча ради встречи, ради отработки информационно-политической кампании, с которой возится киевский режим, смысла никакого не имеет".

"Если будет в этом непосредственный, конкретный смысл, который будет очевидно проработан, то да. Если это очередная затея ради фактического обеспечения возни, которую мы постоянно видим со стороны киевского режима, направленный на оправдание своих шагов, то нет", - добавила дипломат.

13 октября Захарова заявила, что Москва намерена продолжать посреднические усилия в "нормандском формате" и в контактной группе по урегулированию в Донбассе с целью разрешения украинского конфликта, в том числе по линии дипведомств. Она отметила, что вопрос проведения встречи глав МИД "нормандской четверки" находится в проработке после соответствующего поручения лидеров РФ, Франции и ФРГ по итогам состоявшегося 11 октября телефонного разговора.

В понедельник посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр сообщил журналистам, что встреча глав МИД стран "нормандской четверки" готовится, но дата еще не определена.