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Путин поздравил Австрию с днем принятия закона о постоянном нейтралитете

Президент России уверен, что "развитие двустороннего сотрудничества отвечало бы интересам народов стран и всего европейского континента"

ВЕНА, 26 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Австрии Александера Ван дер Беллена и канцлера Александера Шалленберга по случаю Национального праздника республики и выразил уверенность, что конструктивное сотрудничество двух стран будет отвечать интересам всей Европы. Об этом говорится в послании российского лидера, которое во вторник распространило посольство России в Вене.

"Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Австрийской Республики - дня принятия конституционного закона о постоянном нейтралитете. Российско-австрийские отношения основываются на добрых традициях дружбы и взаимного уважения. Уверен, что дальнейшее развитие конструктивного двустороннего сотрудничества на различных направлениях отвечало бы интересам народов наших стран и всего европейского континента. Искренне желаю вам крепкого здоровья и успехов, а всем вашим согражданам - благополучия и процветания", - говорится в тексте послания.

Австрия 26 октября отмечает Национальный праздник в честь федерального конституционного закона о постоянном нейтралитете. Он был принят австрийским парламентом в 1955 году с целью утвердить независимость и обеспечить неприкосновенность территории страны после Второй мировой войны, в годы которой Австрия входила в состав нацистской Германии.

Объявление нейтралитета стало возможным после вывода войск стран - победительниц во Второй мировой войне с австрийской территории в 1955 году, с этого момента республика стала отмечать День австрийского флага. Национальным праздником день принятия закона о постоянном нейтралитете был объявлен в 1965 году, с того времени он стал выходным.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичАвстрияРоссия
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