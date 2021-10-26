Лавров заявил, что в фокусе РФ в 2023-2025 годах будет повышение качества жизни на Севере

ТРОМСЁ /Норвегия/, 26 октября. /ТАСС/. Россия во время своего председательства в Совете Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР) и Совете государств Балтийского моря в 2023-2025 годах планирует сделать акцент на повышении качества жизни на Севере. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на 18-й министерской сессии СБЕР.

"Предлагаем подумать о реализации крупномасштабных сквозных инициатив, - сказал он. - Через два года наша страна окажется на капитанском мостике сразу двух региональных организаций - Совета Баренцева/Евро-Арктического региона и Совета государств Балтийского моря".

"Уже сейчас могу с уверенностью сказать, что в фокусе нашего внимания будет повышение значимости прикладной деятельности обоих советов, их ориентация на конкретные проекты в интересах социально-экономического развития и повышения качества жизни на нашем общем Севере", - подчеркнул глава российского дипведомства. "При этом намерены действовать в духе преемственности, поддерживать приоритетные направления работы упомянутых форматов", - добавил он.

По словам Лаврова, сессия станет важным шагом на пути укрепления кооперации в Европейской Арктике. "Надеемся, что Баренцево сотрудничество в ближайшие годы не только сохранит свою динамику, но и получит дальнейшее развитие в качестве важного фактора, содействующего сохранению на Севере Европы зоны доверия, стабильности и добрососедства", - указал он.

Глава МИД РФ также пожелал успехов Финляндии, которая станет следующим председателем СБЕР. "Вновь выражаем признательность шведской провинции Вестерботтен, которая в период 2019-2021 годов осуществляла руководящие функции в БРС. Уверены, что Ненецкий автономный округ, к которому переходит руководство в Баренцевом региональном совете (БРС - прим. ТАСС), достойно примет эту эстафету", - подчеркнул он.