Дума ратифицировала протокол о продлении соглашения с КНР об уведомлениях о пусках ракет

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании во вторник ратифицировала протокол о продлении до 16 декабря 2030 года российско-китайского соглашения об уведомлениях о пусках баллистических и космических ракет.

Документ внес в Госдуму кабмин в июле. "Ратифицировать протокол о продлении срока действия соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Китайской Народной Республики об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей от 13 октября 2009 года, подписанный в городе Москве и в городе Пекине 15 декабря 2020 года", - говорится в тексте законопроекта о ратификации. В самом протоколе указано, что срок действия соглашения продлевается до 16 декабря 2030 года.

В пояснительной записке отмечается, что "продолжение реализации соглашения в соответствии с подписанным протоколом на период до 16 декабря 2030 года отвечает интересам Российской Федерации".