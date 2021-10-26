Финансовые отчеты по итогам выборов в Госдуму представили 15 партий

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Пятнадцать политических партий, которые выдвигали федеральные списки кандидатов на выборах в Госдуму, представили итоговые финансовые отчеты в Центризбирком России. Об этом ТАСС во вторник сообщила начальник управления по вопросам взаимодействия с политическими партиями и международного сотрудничества аппарата ЦИК Ольга Голованова.

"Все партии сдали итоговые финансовые отчеты. Сейчас идет их проверка, потому что финансовые отчеты партий и кандидатов в том числе анализируются, чтобы сдать отчет ЦИК палатам Федерального собрания и закончить избирательную кампанию", - сказала Голованова.

По ее словам, партия "Российский общенародный союз" (РОС) также представила в ЦИК итоговый финансовый отчет, несмотря на то, что их федеральный список не был зарегистрирован для участия в думских выборах.

"Партии сдают финансовые отчеты, даже если не дошли до финиша. ЦИК принимал постановление о том, что партия выдвинула своих кандидатов, дал ей разрешение на открытие избирательного счета. Поэтому они отчет тоже обязаны сдавать, они деньги тратили на кампанию", - отметила Голованова.

Таким образом итоговые финансовые отчеты представили "Единая Россия", Российская партия свободы и справедливости (РПСС), Партия роста, "Зеленые", "Зеленая альтернатива", "Гражданская платформа", Партия пенсионеров, КПРФ, "Коммунисты России", ЛДПР, "Родина", РОС, "Яблоко", "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди". Политические партии, выдвинувшие федеральные списки кандидатов, должны были до 18:00 25 октября представить в ЦИК итоговые финансовые отчеты о поступлении и расходовании средств на выборах депутатов Госдумы.

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.