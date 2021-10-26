Песков пока не дал ответа, примет ли Путин участие в съезде "Единой России"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пока не стал говорить, примет ли глава государства Владимир Путин участие в планируемом третьем этапе съезда "Единой России".

"Пока не готов сказать. По мере того, как будет формулироваться и формироваться рабочий график президента, мы своевременно проинформируем", - сказал представитель Кремля журналистам во вторник.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак анонсировал изменение работы партийных институтов, которые будут обсуждаться на предстоящем третьем этапе съезда партии. Он допускал, что третий этап съезда, на котором будут подведены итоги думских выборов, может пройти в ноябре. Источники газеты "Ведомости" сообщали, что проведение третьего этапа съезда "Единой России" планируется на 4 декабря. Первые два этапа съезда прошли летом.