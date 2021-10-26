Лавров поприветствовал идею Норвегии и Финляндии по сотрудничеству в образовании и науке

ТРОМСЁ /Норвегия/, 26 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров приветствует инициативу, предложенную Норвегией и Финляндией, по организации сотрудничества в сфере образования и науки.

"Как избежать утечки умов? Специальных рецептов здесь нет, нужно создавать условия для творчества, для реализации творческого потенциала, будь то наука, образование, искусство, бизнес в конце концов. Активно приветствую инициативу Норвегии и Финляндии по организации сотрудничества в сфере образования и науки", - сказал он во вторник на молодежном "саммите" Баренцева региона в рамках 18-й министерской сессии Совета Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР).

"Я бы предложил молодежный совет Баренцева региона привлекать к формированию направлений вот этого взаимодействия в сфере образования и науки", - добавил министр.