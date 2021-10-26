Лавров заявил, что страны СБЕР не думают о геополитическом соперничестве в регионе

ТРОМСЁ /Норвегия/, 26 октября. /ТАСС/. Страны - участницы Совета Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР) не думают о геополитическом соперничестве и стремятся вместе решать практические проблемы. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров на молодежном "саммите" Баренцева региона в рамках 18-й министерской сессии СБЕР.

Министр отметил, что государства, участвующие в форуме, понимают, что необходимо сообща заниматься решением практических задач в регионе. "А вопросы здесь на севере настолько сложные, по причине климата в том числе, по причине удаленности районов, что решать их можно только совместными усилиями. Это очень хороший пример, когда есть конкретные дела, которые мы хотим решать, чтобы жить нормально. Никаких идеологий и никакой геополитической борьбы никто не затевает", - сказал Лавров.

Он обратил внимание на то, что взаимодействие в рамках совета является хорошим примером сотрудничества и взаимопомощи. Глава дипведомства также обратил внимание на успешное международное сотрудничество между регионами стран - участниц СБЕР. По его словам, это является важным преимуществом совета, потому что "именно на местном уровне видны проблемы и потребности".

"Принципиально важно, чтобы национальные правительства имели правильные ориентиры и мы эти правильные ориентиры реализовывали через проектную деятельность. И спасибо за поддержку российской инициативы, инициативы создания финансового механизма. Он пока очень скромный, но, как у нас говорят: "лиха беда начало", - резюмировал Лавров.

Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) был учрежден как форум регионального сотрудничества в 1993 году.