В "Единой России" не подтвердили информацию СМИ о проведении съезда партии 4 декабря

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов сообщил ТАСС во вторник, что третий этап съезда партии будет приурочен к 20-летию со дня основания "Единой России", однако дата его проведения еще не утверждена.

Источники газеты "Ведомости" во вторник сообщили, что проведение третьего этапа съезда "Единой России" якобы планируется на 4 декабря.

"Дата очередного этапа съезда будет утверждена решением коллегиального органа партии, после голосования будет точное понимания даты и времени проведения. Очевидно, что третий этап съезда будет приурочен к дате образования самой партии - 1 декабря - и юбилею партии, 20-летию со дня основания", - сказал Перминов.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак анонсировал изменение работы партийных институтов, которое будет обсуждаться на предстоящем третьем этапе съезда партии. Он допускал, что третий этап съезда, на котором будут подведены итоги думских выборов, может пройти в ноябре. Первые два этапа съезда прошли летом.