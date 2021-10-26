Захарова: Франция и ФРГ никак не реагируют на прямые угрозы Киева о ракетном ударе по РФ

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Берлин и Париж должны дать оценку влиянию исходящих из Киева угроз о ракетном ударе по России на процесс переговоров в "нормандском формате", пока отсутствие их реакции вызывает вопросы. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Вызывает вопросы поведение наших партнеров по нормандскому формату - Берлина и Парижа", - указала дипломат. По ее словам, Франция и ФРГ не реагируют на то, что Киев открыто саботирует Минские соглашения, "а теперь докатился до того, что стал в открытую угрожать России". "Призываем власти Германии и Франции, ратующие за проведение новых встреч "нормандского формата", оценить, насколько прямые угрозы украинских политиков в адрес России способствуют прогрессу на переговорах, а граждан Украины - задуматься о том, куда могут завести агрессивные милитаристские заявления киевских политиков", - указала Захарова.

Официальный представитель МИД РФ заявила, что украинские политики заявлениями о возможности нанесения ракетного удара по России отвлекают внимание сограждан от своих неудач, они не осмелятся повторить эти угрозы на площадках ООН и ОБСЕ. По ее словам, подобные высказывания с угрозами нанесения ракетного удара по России и начала полномасштабных боевых действий "не могут не вызывать беспокойство". "Сомневаемся, что украинские представители осмелятся повторить эти угрозы на площадках ООН или ОБСЕ, призванных защищать принцип неприменения силы или угрозы силой в международных отношениях. Причины поведения украинских политиков понятны. Будучи не в состоянии выполнить обещания по подъему экономики, повышению уровня жизни, прекращению языковой и этнической дискриминации и мирному урегулированию конфликта в Донбассе, киевские власти пытаются переключить внимание своих граждан на другие темы, в частности на Россию", - указала Захарова.

Она также сообщила, что НАТО продолжает заниматься милитаризацией Украины. "Нагнетание антироссийской истерии выгодно странам НАТО, которые, прикрываясь несуществующей российской угрозой, ведут активное военное освоение Украины. По различным оценкам, на территории этой страны уже насчитывается порядка десяти мест дислокации натовских военнослужащих. В Очакове и Ильичевске строятся два военных центра, которые смогут принимать стратегические бомбардировщики стран альянса. Таким образом, осуществляется последовательная милитаризация Украины и продвижение военной инфраструктуры альянса к российским границам, что не способствует ни стабильности на Украине, ни мирному урегулированию конфликта в Донбассе", - подчеркнула дипломат.