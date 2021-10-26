Замглавы МИД РФ обсудил с представителями руководства МИД Израиля ситуацию в Сирии

МОСКВА, 26 октября./ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил во вторник с заместителями гендиректора МИД Израиля по стратегическим вопросам и по вопросам Евразии и Западных Балкан Йешохуа Заркой и Гари Кореном положение дел в Сирии.

"Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов региональной повестки дня с акцентом на проблематику урегулирования в Сирии и вокруг нее", - говорится в сообщении МИД РФ.

Стороны также рассмотрели перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества, в частности поддержание активного политического диалога в контексте отмечаемого в этом году 30-летия восстановления дипотношений между РФ и Израилем.