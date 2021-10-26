Патрушев проведет совещание по национальной безопасности в ЦФО

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в среду обсудит ситуацию с национальной безопасностью в Центральном федеральном округе, совещание пройдет по видеосвязи. Об этом сообщает пресс-служба аппарата Совбеза.

"27 октября секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в режиме видео-конференц-связи проведет совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Центральной России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в совещании примут участие полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, главы регионов, а также представители ряда федеральных министерств и ведомств.