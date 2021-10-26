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Замглавы МИД России обсудил с замгендиректора МИД Израиля положение дел в СНГ

Стороны также обсудили другие актуальные темы региональной и международной повестки дня

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко обсудил во вторник на встрече с заместителем генерального директора министерства иностранных дел Израиля по вопросам Евразии и Западных Балкан Гарри Кореном международную повестку, включая положение дел в СНГ.

"В ходе состоявшейся беседы обсуждались вопросы, касающиеся положения дел на пространстве СНГ, а также другие актуальные темы региональной и международной повестки дня," - говорится в распространенном по итогам встречи сообщении МИД РФ.

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