Матвиенко: эффективное взаимодействие СФ и Думы обеспечит качество принимаемых законов

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Председатели обеих палат Федерального собрания выразили готовность к эффективному взаимодействию друг с другом, которое обеспечит качество принимаемых законов.

"У наших палат и у нас лично уже сложились хорошие рабочие отношения. Наиболее обсуждаемые, общественно значимые законы мы рассматриваем, начиная с "нулевого" чтения", - сказала во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, которая прошла в Совфеде.

"Сенаторы вносят предложения, которые в большинстве своем учитываются депутатами Государственной думы. Вместе стараемся делать так, чтобы законы были эффективными и качественными. Я надеюсь, что и новый состав Государственной думы будет продолжать взаимодействие в таком же ключе", - добавила она.

Матвиенко подчеркнула, что сенаторы в этом заинтересованы. "Хотя мы и разные палаты с разными полномочиями, но мы единое Федеральное собрание, в конечном итоге качество законов - это наша общая ответственность", - констатировала спикер СФ.

В свою очередь Володин рассказал, что Госдума сформировала свои рабочие органы, образовала комитеты, депутаты приступили к работе.

"У нас сейчас в законотворческом портфеле 1 247 законопроектов. Есть над чем работать. Поэтому уже в ближайшее время в Совет Федерации поступят законы, принятые Государственной думой. Конечно, сейчас ключевой закон - это закон о бюджете. Мы планируем его рассмотреть в первом чтении 28 октября", - сказал он.

По словам Володина, несмотря на возникающие разные точки зрения, палатам парламента удается обсуждать вопросы в конструктивном ключе. "Мы делаем все возможное для того, чтобы решения принимались и, самое главное, чтобы они решали проблемы людей", - подчеркнул спикер Госдумы, отметив особую заслугу в этом Матвиенко.