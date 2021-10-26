Россотрудничество указало на важность гуманитарного присутствия РФ в зонах с миротворцами

ЕРЕВАН, 26 октября. /ТАСС/. Глава представительства Россотрудничества в Армении (Русского дома в Ереване) Вадим Фефилов заявил, что там, где стоят российские миротворцы, должно быть и российское гуманитарное присутствие.

"Наше дело правое. Там, где наши миротворцы, там должно быть наше гуманитарное присутствие. А если кому это не нравится, то это их дело. И мы собираемся продолжить работу в Сюнике (область в Армении). У нас сейчас запланированы в Сюникском марзе (области) конференция по Достоевскому, интерактивная дипломатическая игра "Интеграция" для школьников с участием посольства РФ и многое другое", - сказал Фефилов в ходе прямого эфира с подписчиками на сайте представительства во вторник.

Глава представительства Россотрудничества в Армении обратил внимание на тот факт, что информация о деятельности российских структур в Армении не особо проработана.

"Недавно мы собирали руководителей пресс-служб акторов российского присутствия в Армении, порядка 15 человек. Важно усилить информационное сотрудничество, чтобы прекратить вариант работы "кто в лес, кто по дрова". Армянское гражданское общество должно знать, как Россия помогает Армении. Недавно посол РФ в Армении Сергей Копыркин сказал на Геополитической сессии в Российско-Армянском университете, что Армении в трудные времена помогала только Россия, а сейчас другие страны пытаются что-то заявить. Да, мы должны усиливать российское присутствие здесь, на Южном Кавказе", - заявил Фефилов.

Он также отметил, что, несмотря на разговоры о русофобии, за восемь месяцев пребывания в Армении он ни разу не почувствовал антирусских настроений в быту.

Ситуация в зоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября того же года президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора разместились российские миротворцы.