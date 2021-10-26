Лавров обсудил с премьер-министром Норвегии взаимодействие в Совбезе ООН

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в среду с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре отношения Москвы и Осло, а также международные проблемы в контексте взаимодействия стран в Совете Безопасности ООН. Об этом говорится в сообщении МИД РФ по итогам краткой встречи Лаврова и Стёре в Осло.

"26 октября в Осло состоялась краткая встреча Лаврова со Стёре, в ходе которой были даны оценки состоянию дел в двусторонних отношениях, а также рассмотрены актуальные международные проблемы, прежде всего в контексте взаимодействия двух стран в Совете Безопасности ООН", - говорится в документе.

Также в МИД отметили, что на прошедшей накануне встрече Лаврова с главой МИД королевства Анникен Хюитфельдт стороны обсудили перспективы нормализации политического диалога стран и пути наращивания торгово-экономического сотрудничества. "Сверены подходы к проблемам российской хозяйственной и научной деятельности на архипелаге Шпицберген. Затронуты также позиции по ряду ключевых вопросов международного сотрудничества, в том числе с учетом работы Осло в Совете Безопасности ООН в качестве непостоянного члена в 2021-2022 годах", - говорится в сообщении МИД РФ.

Лавров 25 октября прибыл в Норвегию для участия в министерской сессии Совета Баренцева/Евро-Арктического региона (СБЕР).