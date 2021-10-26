Косачев: Крым никогда уже не будет украинским, с золотом или без

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Попытка Киева украсть у Крыма скифское золото хорошо раскрывает подсознание украинских властей, которые понимают, что полуостров уже никогда не будет украинским. Такое мнение выразил во вторник вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Если в чем украинские власти и правы, осознанно или бессознательно, так это в понимании того, что Крым уже давно не их. В общем-то и не был, но главное - никогда таковым не будет. С золотом или без - не будет", - написал сенатор на своей странице в Facebook.

"А вообще-то история с попыткой Киева украсть у Крыма скифское золото - она чисто по Фрейду, хорошо раскрывает подсознание украинских властей", - отметил Косачев.

По его словам, если бы украинские власти действительно верили в возможность возврата Крыма, для них было бы проще позволить музейной коллекции вернуться на полуостров "и попутно снискать симпатии крымчан своим благородством и верой в общее будущее". Однако, отметил вице-спикер Совфеда, логика у них противоположная. "Прибрать к рукам все, что плохо легло. Украсть и перепрятать. Давить и не пущать. Пока еще есть что тащить", - написал Косачев.

Во вторник Апелляционный суд Амстердама постановил, что коллекция скифского золота должна быть передана Украине. Соответствующие решение огласила председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен. По ее словам, данные объекты "являются частью культурного наследия Украины" и "должны быть переданы украинской стороне".

Президент Украины Владимир Зеленский назвал постановление суда "долгожданным" и "справедливым". При этом глава государства выступил с утверждением, что Киев, "вернув" себе скифское золото, дальше возвратит и полуостров Крым.