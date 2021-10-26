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Кризис на Украине

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с многочисленными обстрелами Донбасса

В рамках расследования СК даст правовую оценку действиям военнослужащих, которые отдали и исполнили приказ о проведении обстрелов

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с многочисленными обстрелами населенных пунктов Донбасса украинскими военнослужащими. Об этом журналистам сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

По ее словам, во вторник ряд СМИ сообщил о том, что украинские военнослужащие проводили многочисленные артиллерийские обстрелы населенных пунктов Тельмановского района предположительно из орудий калибра 122-мм.

"В результате этих действий были повреждены газопровод, трансформаторные подстанции и другие объекты инфраструктуры. Большое количество зданий, в том числе школа и больница остались без электроэнергии", - сказала Петренко. Также отмечается, что украинскими силовиками был захвачен населенный пункт Старомарьевка, в котором проживают не только граждане самопровозглашенной ДНР, но и граждане России. После этого украинские силовики начали незаконные обыски в домах граждан и задержания.

"Председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело. В рамках расследования Следственный комитет даст правовую оценку действиям военнослужащих, которые отдали и исполнили приказ о проведении многочисленных обстрелов инфраструктуры Донбасса, и иных незаконных действиях в отношении граждан России", - сообщила Петренко.

Теги
Бастрыкин, Александр ИвановичУкраинаРоссияКризис на Украине
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