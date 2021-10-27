Патрушев проведет совещание по национальной безопасности

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в среду проведет совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Центральной России. Мероприятие пройдет в режиме видеоконференции.

Как сообщала пресс-служба аппарата СБ РФ, во встрече примут участие полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, главы регионов, а также представители ряда федеральных министерств и ведомств.

Патрушев регулярно проводит совещания, на которых обсуждаются вопросы безопасности в федеральных округах. Традиционно подобные мероприятия проходят в одном из регионов конкретного округа, однако некоторые совещания приходится организовывать по видеосвязи из-за ситуации с пандемией.

В таких выступлениях Патрушев обычно не только затрагивает текущие вопросы, но и подводит итоги реализации решений, принятых на предыдущем заседании под его руководством в том же макрорегионе. Последнее окружное совещание состоялось в конце сентября в Южно-Сахалинске, оно было посвящено ситуации на Дальнем Востоке.

Обстановку в Центральном федеральном округе секретарь СБ РФ в предыдущий раз обсуждал с коллегами год назад, в конце октября 2020 года. Тогда мероприятие также проводилось по видеосвязи.

На совещании рассматривались в том числе дополнительные меры по профилактике вовлечения молодежи в деятельность сообществ деструктивной направленности. Отдельное внимание было уделено борьбе с пропагандой насилия, криминальной субкультуры, экстремизма, межнациональной розни посредством распространения таких идей в интернете.