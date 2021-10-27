Депутаты Мосгордумы рассмотрели законопроект о молодежной политике в первом чтении

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Депутаты Московской городской думы рассмотрели законопроект "О молодежной политике в городе Москве" в первом чтении, работа над документом будет продолжена. Соответствующее решение было принято на заседании столичного парламента в среду.

"Москва всегда была и остается лидером молодежного движения. Более 12 лет назад столица одной из первых приняла закон "О молодежи". В 2009 году это был прогрессивный документ, однако сейчас значительная его часть, к сожалению, устарела и требовала актуализации. Новый законопроект "О молодежной политике в городе Москве" 2021 года определяет цели, принципы и направления реализации молодежной политики в столице, полномочия органов исполнительной власти города в этой сфере, формы участия молодых граждан в реализации молодежной политики в Москве", - прокомментировал ТАСС председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Он подчеркнул, что в документе отдельно прописаны меры поддержки молодых граждан, молодых семей и молодежных общественных объединений, но при этом все ранее закрепленные гарантии сохраняются, в том числе - в сфере образования, профориентации, занятости, предпринимательской деятельности. Шапошников добавил, что при разработке законопроекта прежде всего учитывались запросы молодых москвичей.

"В столице ведется системная работа, направленная на поддержку молодежи. На уровне региона мы должны обеспечить современную законодательную базу, соответствовать обновленной редакции Конституции РФ, где впервые принято общее понятие "молодежная политика". В разрезе обновленного городского документа мы создаем актуальную комплексную систему социальной защиты и социальной поддержки молодежи, обеспечиваем условия для полноценной самореализации молодых граждан в социально-экономической и общественно-политической сферах жизни столицы", - отметил спикер.

Документ состоит из 27 статей, объединенных в пять глав, включающих цели, принципы и направления реализации молодежной политики, полномочия правительства Москвы и иных органов исполнительной власти в сфере молодежной политики, формы участия молодых граждан в реализации молодежной политики и основные направления и виды поддержки молодежи. Согласно законопроекту молодежь может рассчитывать на поддержку в сферах науки и образования, профессиональной ориентации, труда и занятости, предпринимательской деятельности, здравоохранения, физической культуры и спорта, культуры и художественного творчества, жилищной сфере, помощи молодым людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. При этом сохраняются закрепленные ранее гарантии для молодых граждан, в том числе меры поддержки в сфере образования, профессиональной ориентации, труда и занятости, предпринимательской деятельности, меры поддержки молодых семей, меры поддержки в сфере профилактики и предупреждения алкоголизма и наркомании.