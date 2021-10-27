ЦИК проведет заседание 3 ноября в дистанционном формате из-за пандемии

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что комиссия проведет заседание 3 ноября "в максимально удаленном режиме" в связи с пандемией коронавируса.

"Нам придется коллеги, готовьтесь к этому, в эту объявленную неделю нерабочую в связи с пандемией мы 3 ноября в основном в режиме дистанционном проведем очередное заседание", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.

По ее словам, представители СМИ тоже будут переведены на удаленный режим, они смогут следить за заседанием по онлайн-трансляции.

"Третьего числа здесь собираться никто не будет. Кроме тех, кто обязан обеспечивать заседание. Мы его сделаем в основном в максимально удаленном режиме", - отметила глава ЦИК.

Она добавила, что в аппарате ЦИК на данный момент 87% сотрудников вакцинированы от коронавируса или переболели. "Это высокий показатель. Несмотря на это, мы ужесточаем все требования по всем параметрам. Кто по разным причинам не привился, без ПЦР сюда ходить не будет", - заключила Памфилова.