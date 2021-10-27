Меликов предложил кандидатуру Амирханова на должность премьера Дагестана

МАХАЧКАЛА, 27 октября./ТАСС/. Глава Дагестана Сергей Меликов внес на рассмотрение регионального парламента кандидатуру Абдулпатаха Амирханова для согласования на пост председателя правительства республики, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе главы Дагестана.

"Глава Дагестана Сергей Меликов внес в Народное собрание РД кандидатуру Абдулпатаха Амирханова согласования на назначение председателем правительства Республики Дагестан", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе напомнили, что согласно статье 85 Конституции Республики Дагестан Народное Собрание республики рассматривает представленную кандидатуру председателя правительства Дагестана в течение недели со дня внесения предложения о кандидатуре.

14 октября глава региона Сергей Меликов подписал указ о сложений полномочий правительства Республики Дагестан, а также поручил правительству республики продолжать выполнять свои функции до формирования нового правительства.

Амирханову 59 лет. Ранее он работал на различных должностях во властных структурах республики, в 2018 году был начальником отдела инвестиционного развития департамента инвестиционных проектов Минкавказа РФ. С 2019 года руководитель территориального управления Росимущества в Республике Дагестан.