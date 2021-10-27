МИД России обеспокоен стремлением США размещать ракеты в Азиатско-Тихоокеанском регионе

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Россия обеспокоена стремлением США размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Южной Кореи Чон Ый Ёном.

По его словам, тема потенциального размещения ракет средней и меньшей дальности наземного базирования США в Республике Корея не обсуждалась на сегодняшних переговорах. "По той простой причине, что мы очень хорошо знаем принципиальную позицию президента и правительства Республики Корея против подобного рода размещения", - отметил Лавров.

"Если говорить о других странах и регионах, нас, конечно же, беспокоит декларируемое американцами стремление размещать те ракетные системы, которые были запрещены договором РСМД в наземном исполнении, не только в Европе, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - сказал глава МИД России.

Лавров обратил внимание, что Россия подтверждает предложение, которое сделал глава государства Владимир Путин еще пару лет назад в адрес американцев и других членов НАТО, об объявлении встречного моратория на размещение таких ракет во всех регионах мира.

"От этого моратория наши западные коллеги отказываются, не хотят идти на переговоры по данному вопросу, это печально", - указал он.