Захарова: курс Парижа на милитаризацию соцсетей вызывает серьезную обеспокоенность

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Военная доктрина Франции по противодействию информационным атакам вызывает серьезную обеспокоенность Москвы, поскольку провозглашает милитаризацию информационного пространства. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Французские военные без намека на камуфляж представили обществу новую доктрину "Информационная борьба за влияние".<...> Так открыто заявлять о своих намерениях превратить информационное пространство в поле боевых действий еще, кажется, никто не решался. Франция фактически официально взяла курс на милитаризацию соцсетей, на трансформацию вспомогательного инструментария "классической" военной пропаганды в самостоятельный вид вооружений. С учетом того, что некоторые эксперты уже считают информационно-пропагандистские приемы в глобальном мире сопоставимыми с оружием массового поражения, если не по поражающей силе, то как минимум по покрытию, заявления Парижа ничего, кроме серьезной обеспокоенности, вселять не могут", - отметила она.

Захарова напомнила, что 20 октября министр обороны страны Флоранс Парли на пресс-конференции в Париже сообщила, что "информационное пространство стало местом стратегического соперничества". По ее словам, "военные операции более не проводятся в отрыве от социальных сетей, так как то, что в них происходит, оказывает реальное воздействие на данные операции". Она пообещала, что ВС Франции будут "вести мониторинг цифрового пространства, связанного с военными операциями", а также будут прибегать к методам, позволяющим "вводить противника в заблуждение". Как заверила Парли, Франция будет применять все эти меры и "строго контролировать, чтобы они соответствовали принципам и ценностям страны".

Официальны представитель МИД РФ обратила внимание, что осталось неизвестным, уведомил ли Париж администрации IT-гигантов, что "отныне они с точки зрения западной мысли, превыше всего ценящей свободу и плюрализм, - театры военных действий", а также какова реакция ОБСЕ и правозащитников на этот документ. "Собираются ли они [цифровые гиганты] предпринимать какие-то меры, в том числе относящиеся к настройкам модерации, по недопущению кампаний дезинформации и таргетированного воздействия на общественное мнение, прямо предусмотренные доктриной?" - поинтересовалась Захарова.

"Теперь, когда в очередной раз Libération будет писать какие-то домыслы о неких "фабриках троллей" или когда институты при МИД и Минобороны Франции будут утверждать, что российские медиа "манипулируют фактами", мы будем советовать французским коллегам обращаться во французское же военное ведомство за картами "инфоминных" полей", - заключила дипломат.