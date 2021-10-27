Захарова: усиление потенциала НАТО в Прибалтике может привести к дестабилизации в регионе

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Наращивание присутствия НАТО в Прибалтике способно привести к дестабилизации военно-политической ситуации в регионе, российские предложения по деэскалации остаются в силе. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с вводом в строй после реконструкции военного аэродрома Лиелварде в Латвии.

Дипломат обратила внимание на новые шаги альянса по усилению своего военного присутствия у границ РФ. "На юго-востоке Латвии закончилась реконструкция военного аэродрома в Лиелварде. По сообщениям СМИ, эта авиабаза оснащена современным аэронавигационным оборудованием и способна принимать самолеты последнего поколения в любое время суток независимо от погодных условий, - указала она. - По нашему убеждению, наращивание потенциала НАТО в Прибалтике способно привести к дестабилизации военно-политической ситуации в Балтийском регионе. Наши же предложения по деэскалации остаются в силе".

В этой ситуации Захарова сочла неискренними заявления генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что подобные действия носят оборонительный характер. "Тем более что министр обороны США Ллойд Остин, на днях посетивший штаб-квартиру альянса в Брюсселе, и не скрывал, что одним из приоритетных направлений работы блока является "сдерживание России", - добавила она.